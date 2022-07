Stiri pe aceeasi tema

- ”Economia Romaniei este in crestere, o spun datele Institutului National de Statistica. Primul trimestru al anului a inregistrat o crestere de 6,4%, fata de perioada similara a anului trecut si de 5,1% fata de ultimul trimestru. Am reusit sa mentinem statistica cresterii economice in cea mai mica banda…

- Premierul Nicolae Ciuca a comentat, vineri, intr-un mesaj publicat pe Facebook, datele INS potrivit carora economia Romaniei a crescut cu 5,1% in primul trimestru din 2022. „Datele sunt bune, avand in vedere contextul economic global”, scrie premierul.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, intr-o conferința de presa la Cotroceni, ca este pentru pastrarea cotei unice de impozitare si impotriva taxei de solidaritate, masuri cerute de PSD in Guvern. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In acest moment, in Romania nu exista cota unica, spune prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu, in replica la declarațiile liberalilor in privința menținerii sistemului de impozitare. El da exemplul legii offshore: „Pai acolo e cota diferențiata. Acea linie roșie care a fost depașita” Fii…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a afirmat, luni, ca o discutie oficiala in PNL pe tema eliminarii cotei unice de impozitare nu exista pana in acest moment, subiectul urmand sa fie abordat la urmatorul Birou Executiv National sau BPN al partidului, insa a mentionat ca presedintele PNL, premierul…

- ”As dori sa reamintesc mesajul transmis in aceasta dimineata de premierul Nicolae Ciuca. (..) Anul acesta nu va fi modificat sistemul de impozitare, Guvernul nu va introduce taxe noi. Tot ceea ce va face Guvernul in continuare, in colaborare cu mediul de afaceri, este sa realizeze o optimizarea fiscala,…

- Guvernul va aproba astazi schema de ajutor de stat de care vor beneficia investitiile in economie a caror valoare initiala va fi de minim 1 milion de euro, a anuntat premierul Nicolae Ciuca. „Astazi vom aproba schema de ajutor de stat de care vor beneficia investitii in economia Romaniei a caror valoare…

- Guvernul Romaniei aloca 450 de milioane de lei pentru fermierii ale caror afaceri au fost afectate de pandemie. Aceasta decizie a fost anunțata, joi, 21 aprilie 2022, de premierul Nicolae Ciuca. „In ceea ce priveste importanta pe care o asiguram si pe care o acordam domeniului agricol, pentru sustinerea…