- Reconstructia Ucrainei dupa razboi implica si „o eventuala reconstructie a Republicii Moldova”, spune presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani.

- Republica Moldova este atacata hibrid in contextul razboiului din Ucraina, a declarat joi, 18 mai, seful Guvernului de la Chisinau, Dorin Recean, la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, organizat la Bucuresti. „Republica Moldova este atacata hibrid.La Chisinau inca nu cad rachete,…

- Premierul Nicolae Ciuca a pledat, joi, la Forumul de securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, pentru intarirea prezentei NATO in zona, avand in vedere amenintarile de securitate existente, conform Agerpres.roLibertatea survolului si libertatea circulatiei maritime, libertatea navigatiei in ape…

- Premierul Nicolae Ciuca a pledat joi, la Forumul de securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, pentru intarirea prezentei NATO in zona, avand in vedere amenintarile de securitate existente. El a calificat invazia Rusiei in Ucraina drept „un razboi de cucerire și, totodata, un razboi neo-colonial”.

- Dorin Recean pleaca la București in perioada 17-18 mai. Premierul Republicii Moldova urmeaza sa participe la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre și Balcani. Pe 18 mai, alaturi de omologul roman Nicolae Ciuca, premierul va unul dintre speakerii principali. Cei doi șefi de Guvern urmeaza sa…

- Premierul moldovean - Dorin Recean se afla in Romania, la București, intr-o vizita de lucru, miercuri, 17 mai, și joi, 18 mai. Acesta participa la a saptea editie a Forumului de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, ce se va desfasura la Bucuresti.„Seful executivului va participa la eveniment…

- Premierul Rep. Moldova, Dorin Recean, va efectua in perioada 17-18 mai o vizita de lucru la București, pentru a participa la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre și Balcani, acolo unde va fi prezent și la un panel cu omologul din Romania.

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit la Palatul Victoria pe asistentul principal adjunct al Secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene si Eurasiatice al Departamentul de Stat al SUA, Dereck J. Hogan, context in care partea americana a propus acordarea de sprijin tehnic pentru includerea…