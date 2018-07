Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si partenerul sau de alianta guvernamentala Devlet Bahceli, liderul partidului Miscarea Nationalista (MHP), au convenit sa nu extinda starea de urgenta dupa expirarea actualului termen de trei luni in iulie, a anuntat joi ziarul proguvernamental Sabah,…

- Muharrem Ince, principalul rival al presedintelui Recep Tayyip Erdogan in alegerile prezidentiale si parlamentare desfasurate duminica in Turcia, a anuntat luni ca isi 'accepta' infrangerea si si-a exprimat speranta ca Erdogan va fi un presedinte al 'tuturor' turcilor, transmit AFP, Reuters si dpa,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins acuzatia Ucrainei potrivit careia Moscova se afla in spatele uciderii jurnalistului rus Arkadi Babcenko la Kiev, apreciind ca acuzatia face parte dintr-o campanie dusa impotriva Rusiei, relateaza TASS, citata de miercuri Reuters. Babcenko, un critic…

- Gerhard Schroeder a fost prezent la ceremonia de investire a lui Vladimir Putin in funcția de președinte, care a avut loc, luni, la Moscova. Fostul cancelar german este un prieten apropiat al președintelui rus, scrie Agerpres. Schoeder a avut un loc de cinste in timpul ceremoniei, fiind așezat in primul…

- O nationalizare temporara a producatorului rus de aluminiu Rusal este una din optiunile analizate pentru a ajuta aceasta companie afectata de sanctiunile americane, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Statele Unite au anunţat la începutul…

- SUA, Franța și Marea Britanie au atacat, noaptea trecuta, Siria, cu bombardamente. Rusia a criticat aspru aceasta decizie, pe care a considerat-o o incalcare a valorilor ONU. Prin urmare, Consiliul se Securitate se va intruni sambata, la cererea lui Vladimir Puțin, scrie Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, marti si miercuri, unde se va intalni cu omologii sai turc, Recep Tayyip Erdogan, si iranian, Hassan Rohani, anunța Reuters, care citeaza un comunicat emis de Kremlin. Cu ocazia vizitei, președinții Turciei și Rusiei urmeaza…