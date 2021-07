Premierul din Luxemburg a fost externat Premierul din Luxemburg Xavier Bettel a fost externat. Starea sa de sanatate s-a ameliorat. Acesta fusese internat din cauza complicațiilor generate de infecția cu coronavirus. Acesta iși va prelua atribuțiile, insa va lucra „de la distanța”. Premierul ramane in izolare pana la sfarsitul saptamanii. Premierul luxemburghez Xavier Bettel a fost spitalizat duminica, dupa ce s-a imbolnavit de Covid-19. Conform AFP, starea de sanatate a liderului liberal, care are varsta de 48 de ani, era considerata destul de grava la inceputul acestei saptamani. The post Premierul din Luxemburg a fost externat appeared… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Prim-ministrul luxemburghez Xavier Bettel, internat duminica dupa ce s-a infectat cu COVID-19, a fost externat, a anuntat guvernul intr-un comunicat. Premierul de 48 de ani a avut o forma severa a bolii și s-a aflat in stare grava.

