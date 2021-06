Stiri pe aceeasi tema

- Doar 19.220 de romani s-au vaccinat anti-COVID in ultimele 24 de ore, dintre care 8.346 cu prima doza, conform datelor transmise luni seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. De la inceputul campaniei de imunizare in Romania, in 27 decembrie 2020, s-au vaccinat 4.705.718 de persoane. In ultimele…

- Premierul Luxemburgului, Xavier Bettel, a fost depistat pozitiv la testul Covid-19. El a intrat in izolare pentru 10 zile. Premierul Luxemburgului are 48 de ani si a fost vaccinat cu prima doza AstraZeneca.

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate putin peste 29.000 de persoane. Au fost raportate 18 reactii adverse, alte 145 fiind in curs de investigare. Potrivit CNCAV, 29.002 persoane au fost…

- Comitetul national pentru imunizarea anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 61.939 doze de vaccin, dintre care 51.174 – Pfizer, 3.112 – AstraZeneca si 7.653 – Moderna, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti Covid-19, medicul Valeriu Gheorghița, a anunțat ca persoanele care se infecteaza cu virusul SARS-CoV-2 dupa prima doza de vaccin administrata, iși pot reprograma rapelul direct in platforma de vaccinare. Data rapelului poate fi schimbata chiar daca…