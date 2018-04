Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a cerut joi Kosovo sa-si imbunatateasca relatiile cu Serbia pentru a inregistra progrese in vederea obiectivului aderarii la Uniunea Europeana, relateaza Reuters.Serbia, Macedonia, Albania, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru si Kosovo au facut…

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre ale Uniunii Europene deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si Macedoniei la blocul comunitar, a anuntat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini. “Comisia Europeană propune Consiliului (reprezentând statele membre) să…

- Faptul ca Romania, Spania si Cipru sunt aproape de a lua decizia de a nu participa la o dezbatere in cadrul unei reuniuni UE-Balcanii de Vest care va avea loc pe 17 mai la Sofia reprezinta un mare sprijin pentru Serbia si arata ca UE nu poate avea o pozitie unitara, a declarat luni ministrul sarb de…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy intentioneaza sa nu participe la summitul pe care Uniunea Europeana il va desfasura pe 17 mai la Sofia cu tarile din Balcanii Occidentali, daca la aceasta reuniune va lua parte si presedintele Kosovo, informeaza agentia EFE. O declaratie pe acest subiect a fost facuta…

- O declaratie pe acest subiect a fost facuta vineri in fata presei de purtatorul de cuvant al guvernului de la Madrid, Mendez de Vigo, dupa ce a fost intrebat daca tema acestui summit se afla pe agenda intalnirii aflata in desfasurare in acel moment intre Mariano Rajoy si presedintele Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa intalnirea cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, ca problema Kosovo este complicata si ca fara o solutie in relatia dintre Belgrad si Pristina, Serbia nu va putea adera la Uniunea Europeana, adaugand ca Romania este dispusa sa se implice in gasirea…

- "Kosovo si Albania vor avea o singura politica externa si nu doar ambasade si reprezentante diplomatice comune", a declarat in fata parlamentului kosovar Edi Rama, sosit la Pristina cu ocazia celei de-a zecea aniversari a independentei Kosovo. Cele doua tari au deja mai multe consulate comune.…

- Sigmar Gabriel a promis kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca nu au recunoscut-o. Romania a refuzat sa recunoasca independeța fostei regiuni srarbești. Considerat leaganul statului sarb, Kosovo a suferit intr-un interval istoric…