- Tot mai multe localitați din Romania au trecut de pragul de trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, iar autoritațile ar putea restricționa, in curand, circulația pe timp de noapte. Premierul Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca o astfel de decizie se afla in evaluare, informeaza Agerpres."Avem…

- Școala online da batai de cap nu doar elevilor, ci și dascalilor. Dupa cum se știe inca din primavara, mulți profesori nu au ținut nici macar o ora online cu elevii, motivand ca nu au infrastructura necesara ori ca nu sunt familiarizați cu tehnologia. Premierul Ludovic Orban le transmite acestora, vineri,…

- Guvernul nu va introduce taxe noi in viitorul apropiat, sustine Ludovic Orban. Premierul este insa contrazis de analistii economici care spun ca Executivul nu va gasi altfel bani care sa acopere toate cheltuielile statului. De altfel, chiar Ludovic Orban vorbea la finalul anului trecut despre reintroducerea…

Premierul a atras atenția ca un guvern interimar nu ar putea gestiona problemele cu care se confrunta țara

- Orice decizie in acest sens va tine cont de contextual epidemiologic actual. Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, a facut astazi declaratii pe marginea prelungirii starii de alerta in tara.Premierul a mentionat ca orice decizie se va lua va tine cont de contextual epidemiologic actual. Orice decizie…