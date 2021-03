Premierul, despre certificatul de vaccinare: Nu văd sensul acestui paşaport Premierul Florin Citu spune ca momentan nu vede sensul unui pasaport de vaccinare in contextul in care momentan nu toți cetațenii Romaniei au acces la serul anti-Covid-19. „In Romania, persoanele care se vaccineaza primesc un certificat care are si un cod unic. Avem deja aceasta dovada. In ceea ce priveste un pasaport de vaccinare am spus ca, pana in momentul in care nu am dat sansa tuturor cetatenilor romani sa se vaccineze, nu vad sensul acestui pasaport de vaccinare. Ar insemna o discriminare pentru cei care vor sa se vaccineze si nu pot. Deci pana in momentul in care nu vom da sansa tuturor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

