Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat sambata ca nu avea informatii referitoare la diplomele false ale fostului presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si ca au fost aplicate toate procedurile de evaluare a candidaturii. „Ieri am avut demisia pe masa. Am solicitat Ministerului…

- Laurențiu Baranga, șeful Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, și-a luat diploma de bacalaureat la varsta de 32 de ani. Anchetatorii spun ca, de fapt, el și-ar fi falsificat aceasta diploma, motiv pentru care au descins, sambata dimineața, la locuința lui.

- Poliții din cadrul Direcției de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza percheziții acasa la șeful de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, Laurențiu Baranga. Acesta este suspectat ca și-ar fi falsificat diplomele de studii și a obținut salarii necuvenite.Citește…

- "Nu vom putea achizitiona toate cele 250.000 de tablete. Achizitia e la ONAC”, a declarat Ludovic Orban, duminica, intr-o emisiune la B1 TV. Intrebat de ce Guvernul nu schimba conducerea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate, Orban a raspuns: "o vom schimba”. "O vom schimba, o vom schimba.…

- Guvernul va acorda parintilor, in noul an scolar, un sprijin de 75% din salariu in cazul in care cursurile se suspenda intr-o anumita scoala pe motive ce tin de pandemia COVID-19, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. Premierul a precizat ca nu va fi o masura generala cum a fost in perioada…

- Localitați din județele Argeș și Brașov sunt sub monitorizare și daca va crește numarul de persoane infectate cu noul coronavirus ar putea intra in carantina, a declarat, marți, premierul Ludovic Orban. Carantina zonala se impune daca sunt minim 3 cazuri la 1.000 de locuitori. Intrebat daca exista posibilitatea…