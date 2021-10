Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos: USR nu a fost invitata la negocieri Presedintele USR, Dacian Ciolos, spune ca formatiunea sa nu a fost invitata pâna acum la nicio negociere cu premierul desemnat Nicolae Ciuca sau cu PNL, dar daca va fi invitata, va încerca sa convinga liberalii sa mearga…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, joi, negocieri cu ”toate fortele responsabile” pentru a forma un Guvern care sa poata fi aprobat de Parlament. „Am inteles incredintarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pentru a putea depasi situatia de criza in care ne aflam. (…) In acest…

- Nicolae Ciuca este premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis sa formeze un nou guvern. Klaus Iohannis a facut primele declarații dupa consultarile de la Cotroceni. ”Discuțiile de astazi au fost mai bune decat ultimele discuții. Am reiterat la fiecare intalnire ca acum este nevoie de o soluție…

- Liderul social – democrat, Marcel Ciolacu, evita sa formeze o opinie legata de noua propunere de premier a liberalilor, Nicolae Ciuca. In schimb, președintele PSD lasa sa se ințeleaga faptul ca partidul pe care il reprezinta nu ar susține un guvern minoritar PNl – UDMR, așa cum se prefigureaza in prezent.…

- Liderii PNL au votat in unanimitate pentru ca partidul sa il propuna pe generalul (r) Nicolae Ciuca drept premier, intr-un guvern minoritar cu UDMR, avand sutinere parlamentara din partea PSD. Liberalii nu mai negociaza cu USR pentru refacerea coalitiei. Intr-o sedinta extrem de scurta, membrii Boroului…

- OFICIAL| Nicolae Ciuca a fost votat de liberali ca propunere de premier. Guvern minoritar PNL-UDMR, susținut de PSD in Parlament, varianta probabila Nicolae Ciuca a fost votat de liberali ca propunere de premier. Guvern minoritar PNL-UDMR, susținut de PSD in Parlament, varianta probabila In cadrul celei…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș a declarat miercuri dupa discuțiile cu liderii PNL și UDMR ca nu s-a luat nicio decizie privin refacerea alianței de guvernare și formarea unui nou Guvern. Premierul desemnat Dacian Ciolos a discutat, miercuri, la sediul PNL, aproximativ o ora cu Florin Cițu, Kelemen…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș a declarat, la B1TV, ca, daca va merge pe varianta guvernului minoritar, se va prezenta in Parlament cu un program de reforme și masuri, informeaza Digi24.„Prioritatea noastra este sa cautam sa reconstruim aceasta majoritate politica, dar, dupa ce vom avea aceste discuții…