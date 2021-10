Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș l-a sunat pe premierul desemnat Nicolae Ciuca, dar și pe Florin Cițu, președintele PNL, pentru a iniția discuții privind refacerea coaliției de guvernare. Dan Barna a declarat joi seara ca nu crede, din atitudinea celor doi lideri ai PNL, ca USR va mai fi invitat la masa negocierilor.…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca a transmis ca va chema toti actorii politici responsabili pentru sustinerea formarii Guvernului, argumentand ca Romania are nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru a trece atat criza sanitara, cat si cea economica.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi seara, ca liderii social-democrați vor avea o discuție legata de o eventuala susținere a noului guvern cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca. Aceasta discuție va avea loc la sediul PSD, a spus Ciolacu. “Nu am avut o discuție (cu liderii PNL – n.r.). PNL…

- Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat, joi, pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, pentru funcția de premier. Cine este generalul desemnat prim-ministru a carui misiune este ca, in urmatoarele zece zile, sa obțina votul majoritații parlamentarilor (234 de voturi) pentru investirea unui nou Executiv?…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca intre PSD și PNL nu a existat pana in acest moment un dialog, insa este dispus sa discute cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. „Am facut un apel catre toți liderii partidelor politice sa ne strangem și sa gasim…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, joi, de la Cotroceni, ca va negocia cu toate “forțele responsabile ca intr-o perioada scurta sa alcatuim guvernul și sa treaca de Parlament”. “Am ințeles incredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie sa il avem in aceste momente…

- Fostul presedinte liberal Ludovic Orban susține ca, la ora actuala, premierul desemnat conform statutului PNL este el, si nu Florin Citu. „La ora actuala, premierul, conform Statutului Partidului National Liberal, desemnat conform statutului, sunt eu. Pentru ca premierul trebuie hotarat in Consiliul…

Klaus Iohannis a anunțat, joi, ca de luni de la ora 12 va incepe consultarile la Cotroceni cu toate partidele politice, pentru formarea noului Guvern și nominalizarea unui premier.