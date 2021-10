Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș, prim-ministrul desemnat de catre președintele Klaus Iohannis, va invita mâine liderii PNL, UDMR și ai minoritaților naționale la discuții pentru formarea unui nou guvern. „În concordanța cu atitudinea noastra coerenta înca de la momentul alegerilor parlamentare,…

- Catalin Drula, Vlad Voiculescu, Dan Barna, Ionut Mosteanu, Anca Dragu, Allen Coliban si Claudiu Nasui sunt noii vicepresedinti ai USR PLUS, in urma alegerilor interne pentru stabilirea componentei Biroului National.Noua conducere a fost aleasa sambata, in cadrul Congresului USR PLUS desfasurat la Romexpo,…

- Dan Barna, vicepresedinte al USR PLUS, a salutat faptul ca, in urma congresului, Catalin Drula si Vlad Voiculescu au intrunit cele mai multe voturi pentru Biroul National, adaugand ca se mandreste cu faptul ca in partid au crescut lideri “care vor fi generatia de decidenti politici” in perioada urmatoare.…

- Tabara Barna a obținut majoritate in Biroul Național, cu 14 mandate, ceea ce inseamna aproape 60%, fața de 8 mandate tabara Cioloș, adica puțin peste 33%, iar echipa Darau - Coliban de la Brașov a obținut doar doua mandate, ceea ce inseamna aproape 9%.

- Din componența Biroului Politic al USR PLUS fac parte, urmare a alegerilor de sambata, 14 membri ai echipei „USRPLUS la Guvernare 2024” (Dan Barna), opt din partea listei „Uniți Reușim” (Dacian Cioloș) și doi din partea echipei „Impreuna USRPLUS - Curaj pentru Romania”. „Ca vicepreședinți…