Noul Cabinet Gavrilița are in componența și foști miniștri din guvernul condus anterior de Maia Sandu și membri din echipa Partidului Actiune si Solidaritate.Guvernul de la Chișinau va avea 14 ministere, in loc de 9, cat avea precedentul cabinet.Gavrilița este vicepreședinte PAS și a fost ministru de Finanțe in guvernul condus de Maia Sandu in 2019. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat, pe 30 iulie, decretul privind desemnarea Nataliei Gavrilița, deputata PAS, in funcția de prim-ministru. Parlamentul se va intruni in sedinta plenara vineri, 6 august, de la ora 10:00, pentru a…