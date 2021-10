Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș, premierul desemnat, iși exprima speranța ca PNL și UDMR sa accepte sa continue negocierile pentru formarea unui guvern de coaliție. „Sper sa revenim la masa negocierilor, nu doar sa ne spunem pasurile și supararile din trecut. Eu sper sa avem mai multe intalniri. Vom mai avea…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, miercuri, ca la intalnirea cu premierul desemnat Dacian Ciolos nu s-a ajuns la nicio concluzie, informeaza Agerpres . „Astazi nu a fost nicio concluzie la aceasta discutie. Am spus si in aceasta intalnire ca mi se pare normal ca cei care au declansat criza,…

- Liderii PNL, USR, UDMR si grupului parlamentar al minoritatilor nationale s-au reunit, miercuri, la sediul liberalilor pentru o prima discutie in perspectiva formarii noului guvern. Premierul desemnat, presedintele USR Dacian Ciolos, a ajuns la sediul PNL, iar dupa intalnire va sustine declaratii de…

- Premierul desemnat, Dacian Ciolos a ajuns, miercuri, la sediul central al PNL, pentru o prima discutie pe tema formarii unei majoritatii si a colaborarii la guvernare, la scurt timp dupa ce in sediu a intrat presedintele PNL, Florin Citu, in sinuta lejera, cu geaca de piele si cu sapca. Premierul…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, prim-ministru desemnat al Romaniei, urmeaza sa inceapa marți negocierile cu reprezentanții PNL, UDMR și ai minoritaților pentru formarea noului guvern, noteaza Agerpres. Dacian Cioloș a fost nominalizat, luni seara, de președintele Klaus Iohannis candidat la funcția…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, prim-ministru desemnat, urmeaza sa inceapa marti negocierile cu reprezentantii PNL, UDMR si ai minoritatilor pentru formarea noului guvern, noteaza Agerpres, citata de hotnews.ro. Luni seara, Biroul National al Uniunii Salvati Romania a decis echipa de negociere, care…

- Presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, întrebat daca ar fi de acord ca premierul Florin Cîtu sa ocupe o alta functie în urma negocierilor, precum cea de presedinte al Senatului, vicepremier sau ministru al Finantelor, a replicat ca astfel de lucruri "se pot discuta", relateaza…

- Presedintele ales al USR PLUS, Dacian Ciolos a declarat ca asteapta rezultatul motiunii de cenzura de marti pentru a relua negocierile cu PNL in vederea revenirii la guvernare. El exclude in continuare cooperarea cu premierul Florin Citu si spune ca „toate variantele sunt pe masa”. Totodata, Ciolos…