- „Another One Bites the Dust!”, titlul unei melodii Queen, este mesajul pe care premierul Florin Cîțu l-a postat pe pagina de Facebook, dupa moțiunea de cenzura. Ulterior pe contul sau oficial de persoana publica, premierul a reluat tezele din discursul din parlament, susținând…

- ”Suntem colegi de partid, colaboram, am participat la ședința coaliției ieri. Cu siguranța, comunicam de fiecare data cand este necesar, am comunicat constant”, a raspuns Orban dupa ce a fost intrebat ce relație are cu premierul.Despre activitatea guvernului și cea a lui Florin Cițu, liderul PNL a subliniat…

- ”Au fost trei provocari majore – pandemia, vaccinarea, acum au aparut inundatiile (...) Ei confunda Guvernul Romaniei cu Guvernul coalitiei. Ala e Guvernul Romaniei. Acum confunda functia de prim-ministru al Romaniei cu candidatul Citu de la PNL, de parca intereseaza pe cineva”, a declarat, luni seara,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, afirma ca PNL are "obligatia" de a se pregati pentru anul 2024 "cu un proiect politic valoros, vizionar, adaptat contextului actual si noilor tendinte din societate". "PNL are nevoie de o echipa cu viziune care gandeste indraznet, pentru ca provocarile anului 2024…

- Diana Șoșoaca a vorbit despre procesele in care premierul Florin Cițu este implicat. Șoșoaca a menționat metoda pe care o folosește premierul pentru a-și insuși niște terenuri. Ea a spus ca are o investigație proprie despre aceasta situație și nu va da nimic „inca” publicitații. „Iși impart intre ei…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca este treaba opoziției sa atace Guvernul, nu a partenerilor de coaliție și cu atat mai puțin a miniștrilor. In momentul in care un ministruataca premierul, inseamna ca nu mai vrea sa faca parte din Guvern, a spus Orban dupa ședința Biroului Executiv Național…

- Florin Cițu le-a spus colegilor din conducerea PNL ca orice ministru care iși va critica colegii sau pe premier va fi revocat ”imediat” din funcție. ”Nu iți poți ataca premierul daca nu ți-ai facut deja bagajele” a spus și Orban. ”Nu poți veni in ședința de guvern dupa astfel de declarații”, a spus…