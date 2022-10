Stiri pe aceeasi tema

Guvernul ucrainean indeamna marti populatia sa-si "limiteze" consumul de electricitate, in urma unor atacuri ruse - incepand de luni - ale unor instalatii energetice, in mai multe regiuni ucrainene, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Razboi in Ucraina, ziua 229. Intr-o prima reacție dupa atacul din Kerci, Vladimir Putin a spus ca aruncarea in aer a podului din Crimeea reprezinta "un act terorist care vizeaza distrugerea infrastructurii critice a Federației Ruse".

- Furnizorii vor intarzia emiterea facturilor privind consumul pe luna septembrie, intrucat nu au avut timp sa-si adapteze softurile de emitere a facturilor, a afirmat, ieri, Dana Daraban, director executiv al Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), citata de Agerpres. Ea…

- Consiliul Federatiei Ruse - camera superioara a parlamentului - ar putea lua in considerare pe 4 octombrie cererile de alipire la Rusia din partea celor patru regiuni ucrainene, potrivit presedintelui Consiliului, Valentina Matvienko.

- Solicitarea a fost anuntata de seful Moldovagaz, Vadim Ceban, intr-o postare pe Telegram, noul pret propus fiind de 26.675 lei moldovenesti (1.382 dolari) pe mia de metri cubi. ”Principalul factor care a necesitat acest pas a fost cresterea semnificativa continua a preturilor de achizitie”, a scris…

- Una dintre cladirile in care s-au facut pregatirile pentru pseudoreferendum a fost distrusa in satul Mirni. In noaptea de duminica, 28 august, armata ucraineana a atacat una dintre cele mai mari baze militare ale trupelor ruse de pe teritoriul uzinei Avtocolorlit din Melitopol, a declarat primarul Melitopolului,…

- Circa 200 de parasutisti rusi au fost ucisi in cursul unui atac al trupelor ucrainene impotriva unei baze militare in Kadiivka in regiunea Lugansk (estul Ucrainei), regiune aflata sub controlul fortelor ruse, a declarat vineri seful administratiei militare ucrainene din Lugansk, Serhii Haidai, citat…

- Purtatoarea de cuvant a diplomației ruse a declarat duminica ca rachetele rusești au distrus cu o zi inainte infrastructuri militare din portul Odesa, vital pentru exporturile de cereale ucrainene, potrivit Le Monde . „Rachetele Kalibr au distrus infrastructuri militare din portul Odesa cu o lovitura…