Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, președintele PNL, reacționeaza la anunțul președintelui Iohannis, referitor la desemnarea lui Dacian Cioloș drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Cițu ii trimite pe foștii parteneri sa negocieze cu PSD și AUR, partide alaturi de care USR a votat moțiunea de cenzura. „Am luat act…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat luni, intr-o postare pe Facebook , ca a luat act de desemnarea lui Dacian Cioloș ca premier și l-a invitat sa negocieze o majoritate parlamenara cu PSD și AUR, alaturi de care USR a votat moțiunea de cenzura care a demis guvernul Cițu. „Am luat act de desemnarea…

- Președintele PNL și premierul demis Florin Cițu transmite, intr-un mesaj scris marți, pe Facebook, ca PNL va discuta cu Dacian Cioloș dupa ce acesta va gasi soluția unei majoritați alaturi de PSD și AUR.

- Florin Cițu NU il susține pe Dacian Cioloș ca premier: „Sa formeze majoritatea cu partidele care au susținut moțiunea de cenzura” Florin Cițu NU il susține pe Dacian Cioloș ca premier: „Sa formeze majoritatea cu partidele care au susținut moțiunea de cenzura” Florin Cițu, președintele PNL, reacționeaza…

- Liberalii nu vor purta discuții cu Dacian Cioloș, premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, decat dupa ce acesta va avea soluția unei majoritați cu PSD și AUR, a declarat lui premierul demis, Florin Cițu, ce este și președinte al PNL. „De astazi, responsabilitatea lui Dacian Cioloș, ca premier…

- Florin Cițu, președintele PNL, reacționeaza la anunțul președintelui Iohannis, referitor la desemnarea lui Dacian Cioloș drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Cițu ii trimite pe foștii parteneri sa negocieze cu PSD și AUR, partide alaturi de care USR a votat moțiunea de cenzura. „Am…

- USR PLUS a luat act cu „neplacuta surprindere” de faptul ca președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca va convoca la Cotroceni partidele politice pentru consultari de abia saptamana viitoare , in condițiile in care Romania este in criza, dupa ce guvernul Florin Cițu a fost demis, in urma unei…

- Liderul USR PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a primit in ultimele ore numeroase telefoane de la membri din PNL, atat din tabara Cițu, cat și din tabara Orban și cu toții roaga USR PLUS sa nu mearga mai departe cu moțiunea de cenzura. „Am vazut declarațiile lui Florin Cițu…