- "Liniștea, speranța, ințelegerea și solidaritatea pe care ni le inspira de fiecare data Sfintele Paști sa ne calauzeasca in tot ceea ce facem. Lumina Sarbatorilor Pascale și spiritul invațaturilor creștine ne indeamna sa fim mai buni, sa ne prețuim și iubim aproapele, sa dam intaietate lucrurilor…

- Ansamblul „Burnasul” a participat la un spectacol folcloric organizat de Centrul Cultural Otopeni, spectacolul fiind difuzat in cadrul emisiunii „Tezaur folcloric” in ziua de Florii. Membrii ansamblului sunt invitați sa participe pe 8 aprilie 2018, de Sfintele Paști, la manifestarea cultural artistica…

- Angajații din invațamant nu iși vor primi salariile inainte de Paște, acuza sindicalistii din Educatie. "S-a indus ideea in spațiul public ca toți bugetarii iși vor primi salariile in aceasta saptamana, lucru total neadevarat. Salariații din invațamant iși vor primi banii in cont dupa sarbatori.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi platite inainte de Paste. In ceea ce privește pensiile, prim-ministrul a spus ca acestea nu vor putea fi incasate decat dupa sarbatorile Pascale. „Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu. De obicei,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca bugetarii vor primi salariile înainte de sarbatorile pascale. ”Salariile vor intra saptamâna aceasta, înainte de Paste”, a declarat premierul Viorica Dancila. ”Pensiile…

- Premierul Viorica Dancila a dispus constituirea Comitetului director pentru e-guvernare, printr-o decizie publicata luni in Monitorul Oficial. Comitetul director pentru e-guvernare, comitet interministerial, se va ocupa de coordonarea integrata a interventiilor de e-guvernare la nivelul institutiilor…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) organizeaza in perioada 30 martie – 9 aprilie 2018, targul dedicat Sarbatorilor Pascale din Capitala –„Traditii si Flori de Sarbatori”, in Parcul Regele Mihai (Herastrau).

- Premierul Viorica Dancila a cerut Corpului de control sa efectueze o investigatie la Centrala Nucleara de la Cernavoda, ca urmare a avariilor produse in ultimele zile la acest obiectiv, au precizat surse...