- Premierul Viorica Dancila se va intani miercuri cu presedintele Klaus Iohannis, a confirmat purtatorul de cuvant al Guvernului, la finalul sedintei Executivului. El a mai spus ca in sedinta de astazi a Cabinetului Dancila nu a fost adoptat niciun act normativ privind amnistia sau gratierea unor fapte…

- Nelu Barbu spune ca nu a fost nicio discuție in ședința de Guvern, pe o Ordonanța de grațiere. Joi, Guvernul se reunește din nou la Palatul Victoria, a mai spus purtatorul de cuvant al Executivului. Barbu a confirmat și ca premierul Viorica Dancila va avea o intalnire, miercuri, cu președintele Klaus…

- Prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic se afla intr-o vizita oficiala la București. Liderul croat are programate intalniri și cu șeful statului, Klaus Iohannis și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Vizita are loc in contextul intensificarii relațiilor dintre cele doua state, mai ales…

- Este vorba despre comunicatul de presa referitor la intalnirea din cursul dimineții dintre premierul Viorica Dancila, ministrul de Externe și președintele Klaus Iohannis. Informarea este una oficiala și nu ceruta de un anumit site de știri in mod expres care, in acest caz, a primit cu aproximativ…

- Curtea Constitutionala dezbate joi sesizarea Cabinetului Dancila privind existenta unui conflict Guvern – Presedinte ca urmare a respingerii cererii de revocare a sefei DNA Laura Coruta Kovesi. Ministrul Justitiei anunta ca va merge la sedinta pentru a sustine punctul de vedere al Executivului, afirmand…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a refuzat intrevederea de vineri, ce urma sa aiba loc la ora 11.00, cu președintele Klaus Iohannis. Guvernul a comunicat in aceasta dimineața cabinetului presedintelui faptul ca premierul nu va veni vineri la Cotroceni, a informat Administratia Prezidentiala. Președintele…