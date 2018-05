Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu studentii romani de la universitatile pontificale, in contextul vizitei pe care o efectueaza la Roma in perioada 10-13 mai, promitand sprijinul Executivului de la Bucuresti pentru dotarea bibliotecii Colegiului Pontifical "Pio Romeno". "Prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul statului Qatar la Bucuresti, Abdullah Nasser Abdullah Alhumaidi, pe agenda intalnirii inscriindu-se intarirea cooperarii bilaterale, precum si potentiale investitii in energie, agricultura, transporturi, infrastructura…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit marti pe ambasadorul Japoniei la Bucuresti, Kisaburo Ishii, prilej cu care a evidentiat ca asteapta cu interes misiuni economice japoneze in tara noastra si ca isi doreste promovarea unei prezente romanesti in Japonia. "Premierul Dancila a subliniat ca Japonia este…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, marti, cu ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, cu care a discutat despre intentia de actualizare, in cursul acestui an, a foii de parcurs a Declaratiei de Parteneriat Strategic dintre cele doua state.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca doreste o abordare transparenta cu liderii europeni pe tema respectarii statului de drept in Romania, ea numindu-i “autisti” pe cei care, in dezbaterea din Parlamentul European, au criticat indepartarea autoritatilor de la Bucuresti de valorile europene.

- Premierul Viorica Dancila a precizat miercuri ca la intalnirea avuta zilele trecute cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, nu a discutat despre legile justitiei, ci doar despre "cateva principii". "Nu a fost... au fost cateva principii, nu a fost o discutie pe legile justitiei. Deci,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa vina urgent in tara, avand in vedere ultimele informatii din spatiul public, care cer prezenta acestuia la Bucuresti. ”Il voi chema cat de repede posibil sa vina in Romania. Avand in vedere ultimele informatii…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila…