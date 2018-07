Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila prezinta bilantul primelor sase luni de guvernare. Premierul Romaniei a vorbit despre cele mai relevante masuri din programul de guvernare. ”Ma voi referi doar la cele mai relevante masuri d...

- Presedintele PSD a prezentat, duminica seara, noua lege a pensiilor si modificarile care vor avea loc, astfel in 2019 punctul de pensie va fi de 1.265 lei, ajungand in 2021 la 4.256 lei net. Liviu Dragnea a precizat insa ca aceasta lege nu se aplica pensiilor speciale.

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, promite refacerea sistemului de irigatii pana in 2020, acesta urmand sa acopere peste 2 milioane de hectare de teren agricol. Anul trecut fermierii romani au reusit sa irige circa 508.000 de hectare, potrivit reprezentantilor ministerului Agriculturii. …

- "O alta problema in discutia din saptamana aceasta a fost cea referitoare la plata pensiilor. Am avut judete in care s-au inregistrat intarzieri la plata pensiilor. Noi stim ca pensionarii isi planifica pensia de la o luna la alta si nu putem accepta sa avem intarzieri in ceea ce priveste plata pensiilor.…

- "Noi am finalizat legea. Nu mai vreau sa vorbesc despre aceasta lege, pana cand aceasta va fi urcata pe site. Ea va ieși destul de repede, pentru ca suntem pe final cu simularile. Vreau sa ma consult cu cat mai multa lume care știe despre ce vorbește. Legea pensiilor nu este ușoara. Noi am vrut sa…

- Punctul de pensie se va majora de la 1.000 la 1.100 lei, de la 1 iulie, data de la care pensia minima va crește la 750 de lei, a anunțat premierul Viorica Dancila. “Avem în vedere creşteri de pensii începând cu 1 iulie anul acesta, astfel încât vom creşte…

- "Contributiile la Pilonul II de pensii in ianuarie 2017 erau de 493 de milioane de lei, in ianuarie 2018 - 590 de milioane de lei. Deci, vorbim de o crestere de 19,6%. Deci, ati vazut ca apar foarte multe stiri care vor sa creeze incertitudine. Eu zic ca pana nu venim cu o forma finala, toate aceste…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a negat, luni, informatiile potrivit carora in ultimul an s-ar fi diminuat sumele din Pilonul II de pensii, afirmand ca in ianuarie 2018 acestea au inregistrat o crestere de 19,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut. „Contributiile la Pilonul II de pensii…