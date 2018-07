Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, va exercita, in perioada 6 - 13 august, atributiile premierului privind conducerea operativa a activitatii Guvernului.O decizie in acest sens a fost emisa de premierul Viorica Dancila, fiind publicata…

- Intr-un comunicat de presa transmis joi seara, "in urma aparitiei in presa a unor informatii referitoare la protocoalele incheiate intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Serviciul Roman de Informatii", MDRAP precizeaza ca in anul 2007 a fost semnat un protocol de cooperare…

- Ministrul Tineretului și Sportului, deputatul social-democrat Ioana Bran a semnat marți, 6 iunie, nota de oportunitate adresata vicepremierului și ministrului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, Paul Stanescu, cu privire la construirea și modernizarea celor 400 de terenuri de fotbal, parte…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a participat miercuri la inaugurarea salii de sport "Gabriela Szabo" din orasul Voluntari, judetul Ilfov, precizand ca se bucura ca poate fi oferita sportivilor, tinerilor si copiilor "o astfel de oportunitate",…