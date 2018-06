Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a invins-o in finala de la Roland Garros pe Sloane Stephens cu scorul 3-6, 6-4, 6-1 și a caștigat primul titlu de Mare Șlem din cariera. Victoria ei a emoționat milioane de romani, iar in tribune entuziasmul a fost uriaș. Un suporter a filmat momentele in care ea a fost premiata, iar momentele…

- Premierul Viorica Dancila a felicitat-o, sambata seara, pe Simona Halep, afirmand ca modul in care a luptat, cu determinare și mult curaj, a fost inca o confirmare ca merita trofeul de la Roland Garros și ca este ”campioana noastra”.”Felicitari, Simona! Mandri de tine! Ne-ai aratat ca perseverența,…

- Fostul capitan si selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei, Gheorghe Hagi, i-a transmis, sambata seara, un mesaj de felicitare Simonei Halep dupa castigarea turneului de la Roland Garros, primul de Mare Slem din cariera. "Felicitari pentru acest titlu, Simona Halep! Ma bucur…

- Site-ul oficial al turneului de la Roland Garros scrie, sambata, dupa ce Simona Halep a castigat ultimul act cu Sloane Stephens, ca romanca “a alungat fantomele”, dupa ce a pierdut precedentele trei finale de Grand Slam. Pe pagina de Facebook a competitiei, prima reactie de dupa meci a fost: “S-a nascut…

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat-o pe Simona Halep pentru„"victoria extraordinara" obtinuta sambata la Roland Garros, precizand ca primul trofeu de Grand Slam din cariera acesteia a venit dupa o finala in care „a luptat pentru fiecare minge si nu a renuntat in niciun moment".

- Cantareața Loredana Groza este entuziasmata de victoria Simonei Halep la Roland Garros. Jucatoarea de tenis a caștigat primul mare turneu de mare șlem din cariera sa. Toți romanii au stat cu sufletul la gura sa urmareasca finala Simonei Halep de la Roland Garros. Cantareața Loredana Groza a transmis…

