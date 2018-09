Premierul Viorica Dancila a declarat marti seara ca nu intentioneaza sa demisioneze din functie, infirmand in acest sens o informatie care i-a fost prezentata la un post de televiziune.



"Nu demisionez si nici nu am intentia sa demisionez. Cum ati spus si dumneavoastra, este o informatie falsa. Cineva care ar avea de gand sa demisioneze nu ar avea un program incarcat si nu ar avea in program puncte din programul de guvernare sau intalniri in perioada urmatoare cu impact pe plan extern. Deci, categoric nu, nu am de gand sa demisionez, iar daca as fi avut un gand in acest sens, sigur…