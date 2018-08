Premierul Dăncilă: În a doua parte a anului ne vom axa pe investiţii Guvernul se va axa in cea de-a doua parte a anului pe investitii, a anuntat, vineri, prim-ministrul Viorica Dancila.



"Daca in prima parte a anului ne-am axat pe cresterea nivelului de trai al cetatenilor, in a doua parte (...) ne vom axa pe investitii si vom face tot ce este posibil sa avem cat mai multe investitii in Romania si, in acelasi timp, sa cream cadrul favorabil pentru ca sa vina sa investeasca aici cat mai multi investitori. (...) Spuneau multi ca investitorii nu au incredere sa mai investeasca in Romania, ca nu exista predictibilitate, ca masurile pe care le luam nu sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

