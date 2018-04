Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni seara, la Romania TV, ca Guvernul va finaliza pentru Euro 2020 toate cele trei stadioane - Dinamo, Rapid si Giulesti. Dancila a revenit si a precizat ca cel de-al treilea stadion este cel de la Arcul de Triumf, dupa ce moderatorul i-a atras atentia ca Rapid…

- Cand va fi demolat stadionul Steaua. Va dura patru luni. Comandantul CSA Steaua, Cristian Petrea, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca demolarea stadionului din Bulevardul Ghencea pentru constructia celui nou va incepe la 1 iunie si va dura 4 luni. “Din informatiile de la CNI, in 3 mai se…

- Gica Popescu a vorbit despre situația stadioanelor din proiectul pentru EURO 2020. Recunoaște ca situația de la Dinamo nu este deloc buna, insa da asigurari ca Romania nu va pierde meciurile pe care le are la acest turneu. "Se preconizeaza ca in luna iunie speram sa se semneze contractul de proiectare…

- In ciuda faptului ca stadionul Arcul de Triumf a fost dat in folosinta in 1914, iar "Giulesti" Valentin Stanescu in 1939, Guvernul a decis ca arena Steaua, construita in 1974, sa fie singura demolata in intregime si reconstruita. Celelalte doua vor fi supuse unor lucrari de modernizare. In ceea ce priveste…

- Guvernul a aprobat miercuri indicatorii tehnico-economici pentru stadioanele Steaua si Arcul de Triumf, arene care, alaturi de Dinamo si Rapid, vor fi modernizate conform regulamentului UEFA, a afirmat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, conform Agerpres.

- Viorica Dancila a prezentat detalii despre stadioanele 'Steaua' și 'Arcul de Triumf', care vor fi reconstruite in vederea Campionatului European de Fotbal din 2020. Cele doua arene, alaturi de 'Rapid' și 'Dinamo', sunt cele patru stadioane pe care Romania le va pune la dispoziție echipelor participante…

- Gica Popescu ramane consilier de stat pentru Euro 2020. L-a adus Mihai Tudose, dar continua cu Viorica Dancila. Viorica Dancila s-a intalnit cu fostul international si acesta ramane consilier de stat al premierului pentru EURO 2020. La solicitarea Gazetei Sporturilor , pentru clarificarea situatiei…