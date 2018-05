Stiri pe aceeasi tema

- „A fost o propunere a Comisiei Naționale de Prognoza, o comisie pe care noi nu o agream și nu am agreat-o și acest lucru este demonstrat și prin faptul ca nu a fost o hotarare de guvern care sa faca referire la acest aspect. Cu siguranța acea hotarare nu va fi agreata de Guvernul Romaniei”, a declarat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca exclude faptul ca Guvernul ar putea desfiinta Pilonul II de pensii."Exclud faptul ca am putea desfiinta Pilonul II de pensii. Se va face o analiza la Ministerul Muncii legata de de Pilonul II de pensii, dar nu se va desfiinta Pilonul II de pensii.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca nu va demisiona, ca urmare a cererii lansate de presedintele Klaus Iohannis. ”Nu vad niciun motiv pentru care sa demisionez. Nu as putea spune ca ma afecteaza, dar este un gest si o declaratie care nu îsi avea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca pana la sfarsitul anului vrea ca noul cadru legislativ privind Pilonul II de pensii sa fie adoptat, ea afirmand ca ”nicio persoana nu va avea pensia diminuata de la stat daca contribuie la Pilonul II de pensii”.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca salariul brut a crescut in anul 2017 cu 14% și cu 11% in mediul privat, in vreme ce o suma de 105,8 miliarde de lei au intrat in economie. Dancila este prezenta in Parlament la ”Ora prim-ministrului”, unde da detalii despre banii romanilor. Premierul a afirmat…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis se intalnește marti, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că salarizarea şi bugetul vor fi principalele…

- "Noi am reformat sistemul de pensii și s-a introdus atat pilonul 2 cat și pilonul 3. Am auzit diverse critici legate de pionul 2. Pilonul 2 este o contribuție pe care o platesc salariații, dar care este administrata privat. Exista anumite semne de intrebare referitoare la eficiența acestor fonduri.…