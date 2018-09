Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care primarul Capitalei spusese inca de zilele trecute ca relatia sa cu Liviu Dragnea este una “tensionata” si cum recent Gabriela Firea a adus mai multe acuzatii liderului PSD, dar si Guvernului, Viorica Dancila adopta un ton impaciuitor. “Eu am colaborat foarte bine cu dna Firea,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca a colaborat foarte bine, pana in prezent, cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, precizand ca va avea "aceeasi abordare" cu aceasta si in continuare. "Eu am colaborat foarte bine cu doamna Firea, am avut o deschidere totala.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marți, dupa audierea la Parchetul General in dosarul violențelor de la mitingul din 10 august, ca, dupa parerea sa, s-a incercat ca prefectul Bucureștiului sa fie scos țap ispașitor, scrie Mediafax."A fost vorba despre elemente care…

- Carmen Dan, Viorica Dancila vor fi audiate in ancheta dupa violentele din 10 august. Pana in acest moment 17 plangeri penale au fost depuse impotriva Ministrului de Interne. Iar prefectul Capitalei a dat o declaratie deja la Parchet in contradictie cu Ministrul de Interne. De asemenea, Gabriela Firea, Primarul…

- Viorica Dancila neaga conflictul din PSD. Premierul Romaniei susține ca nu exista un razboi intre Gabriela Firea și Carmen Dan, așa cum a acuzat primarul Capitalei, ci sunt”doar pareri contradictorii”. ”A fost o discuție intre doua colege. Pentru noi, importante sunt masurile de guvernare pe care le-am…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a afirmat sambata ca are o relatie foarte buna cu premierul Viorica Dancila, precizand insa cu nu va mai putea sa lucreze cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. "Relatia cu doamna premier Viorica Dancila este una…

- Un sondaj de opinie, realizat de Sociopol si dat aseara publicitatii, releva faptul ca 71% dintre romani sunt de parere ca Romania merge intr-o directie gresita. In acelasi timp, insa, chestionati asupra motiunii de cenzura de ieri, depuse de PNL impotriva Guvernului Dancila, aproape doua treimi dintre…