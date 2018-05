Stiri pe aceeasi tema

- Prima reacție a premierului Viorica Dancila, in scandalul desființarii Pilonului II de pensii. Prim ministrul a precizat ca nici nu s-a discutat in Guvern despre desființarea acestuia și nici nu se va desființa. Pe de alta parte, și premierul Viorica Dancila a spus ca, in momentul de fața, se fac analize…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca exclude faptul ca Guvernul ar putea desfiinta Pilonul II de pensii. "Exclud faptul ca am putea desfiinta Pilonul II de pensii (...) Se va face o analiza la Ministerul Muncii legata de de Pilonul II de pensii, dar nu se va desfiinta Pilonul II…

- „Avem propuneri care sa imbunatațim mecanismul și discutam, facem analize interne, sunt mai multe. Nu exista suspendare. Acolo era un cuvant, eroare materiala, era vorba de opțiuni, de perioada de opțiune cum sa faca, ce perioada, care sa intre in calcul, sa vedem. Daca era proiectul finalizat, era…

- "PSD se joaca din nou cu nervii și cu pungile romanilor care contribuie la Pilonul II de pensii, dupa o metoda deja testata: lanseaza ideea unui proiect de lege care ar putea enerva contribuitorii, asumat de instituții ale statului (nu cel "paralel" ci cel condus de PSD) dupa care iese un membru…

- Proiectul de lege care vizeaza suspendarea platii contributiilor pentru pensiile administrate privat, Pilonul II, in perioada 1 iulie – 31 decembrie, este o propunere a Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP), dar aceasta nu va fi pusa in aplicare, a declarat, duminica, ministrul Muncii,…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila a declarat ca " se lucreaza la un pachet privind pilonul II de pensii". Ea nu a dat detalii insa a aratat ca va avea o discuție pe aceasta tema și cu ministrul muncii, Lia Olguța Vasilescu. Intrebata despre scaderile de contribuții la pensia privata sesizate de mai…

- „Am discutat despre acest lucru ( cu președintele - n.r) cand am avut CSAT, acum parca doua saptamani, am vorbit de atunci despre o intalnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitație de care nu știam sau este o surpriza. Am discutat atunci, ramanea sa stabilim doar data”, a declarat…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis se intalnește marti, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că salarizarea şi bugetul vor fi principalele…