Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca rectificarea bugetara de la jumatatea acestui an este una pozitiva, in conditiile in care au existat incasari suplimentare de 6 miliarde de lei la bugetul statului, dupa primele sapte luni, iar Produsul Intern Brut (PIB) din acest an este asteptat sa atinga…

- Premierul Viorica Dancila a facut public, joi seara, proiectul rectificarii bugetare. Potrivit premierului, rectificarea este pozitiva (aproape 6 miliarde de lei), dar cu taieri de fonduri de la serviciile secrete (SRI, SIE, STS, SPP), Administratia Prezidentiala și alte instituții care nu au utilizat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca prima rectificare bugetara din acest an va fi pozitiva, actul normativ in acest sens urmand a fi adoptat in a doua jumatate a lunii august, informeaza Agerpres.ro. Avem o rectificare bugetara pozitiva, avem venituri in plus la bugetul general consolidat per…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca prima rectificare bugetara din acest an va fi pozitiva, actul normativ in acest sens urmand a fi adoptat in a doua jumatate a lunii august. Prim-ministrul a precizat ca Executivul se va incadra in limita de...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, in debutul sedintei de Guvern, ca prima rectificare bugetara din acest an este pozitiva si ca proiectul va fi adoptat de Executiv in a doua jumatate a lunii august. Prim-ministrul va prezenta, joi, la ora 19.00, la Palatul Victoria, detaliile rectificarii bugetare,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, in debutul sedintei de Guvern, ca prima rectificare bugetara din acest an este pozitiva si ca proiectul va fi adoptat de Executiv in a doua jumatate a lunii august.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca prima rectificare bugetara din acest an va fi pozitiva, actul normativ in acest sens urmand a fi adoptat in a doua jumatate a lunii august. "Avem o rectificare bugetara pozitiva, avem venituri in plus la bugetul general consolidat per sold de aproape sase miliarde…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi ca prima rectificare bugetara din acest an va fi pozitiva. "Avem o rectificare bugetara pozitiva, avem venituri in plus la bugetul general consolidat per sold de aproape sase miliarde de lei. La ora 19,00 voi prezenta detaliile rectificarii bugetare. Ordonanta de…