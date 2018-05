Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca exista bani de salarii si pensii, precizand ca nu intelege ingrijorarea sefului statului pe aceasta tema, intrucat in legea bugetului sunt prevazute fonduri in acest scop. "Domnul presedinte a promulgat legea bugetului si acolo sunt bani prevazuti pentru…

- Premierul Dancila a asistat la inaugurarea unei statii de irigații in Haret Premierul Viorica Dancila (ctr.), alaturi de Petre Daea (stg.), ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, si Marian Oprisan (dr.), presedintele Consiliului Judetean Vrancea, participa la pnunerea in functiune a Statiei…

- Premierul Dancila, despre moțiunea de cenzura: ”Nu am nicio emotie, cred in colegii parlamentari”, a spus aceasta, miercuri, la inaugurarea Statiei de Pompare si Repompare 5 Haret (SRP5) din Amenajarea complexa Ruginesti-Pufesti-Panciu. Despre social-democrații care au plecat la partidul lui Victor…

- "Domnul presedinte a promulgat legea bugetului si acolo sunt bani prevazuti pentru salarii si pensii, deci nu vad de unde aceasta ingrijorare. Dar, ma rog, poate domnul presedinte o sa dea mai multe explicatii legate de acest lucru. Ceea ce pot sa va spun in calitate de prim-ministru e faptul ca sunt…

- 'Nu, nu am nicio emotie, cred in colegii parlamentari, cred in votul romanilor si cred ca atunci cand vorbim vorbim de democratie trebuie sa avem in vedere, in primul rand, votul romanilor, care au votat o coalitie de guvernare care a desemnat un guvern care trebuie sa puna in aplicare programul de…

- Premierul Viorica Dancila și președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan participa, in aceasta dimineața, la punerea in funcțiune a Stației de Repompare 5 Haret care va asigura apa pentru irigații din canalul Siret-Baragan. La eveniment este prezent și ministrul Agriculturii, Petre Daea. De asemenea,…

- Premierul Viorica Dancila și președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan, vor participa maine, de la ora 10.00, la punerea in funcțiune a Stației de Repompare 5 Haret, care va asigura apa pentru irigații din canalul Siret-Baragan. Este pentru prima data cand va fi livrata apa pentru irigații…