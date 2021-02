Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica prezinta, marti, analiza primelor 136 de cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus, cea din Marea Britanie, si avertizeaza asupra riscului de a patrunde in Romania si alte noi tulpini. ”Devine evidenta necesitatea realizarii de secventieri ale caror…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Gorj a fost informata in cursul zilei de azi, 18 februarie, de catre un laborator privat ca, in urma secventierii probelor biologice, au fost raportate doua cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, tulpina britanica.

- Pana astazi, 13 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 760.091 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post Bilanț coronavirus: 2. 415 de cazuri noi și 48 de decese. Vezi situația pe fiecare județ appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Noua tulpina de coronavirus descoperita in Regatul Unit al Marii Britanii ar putea deveni in curand predominanta in toata lumea. Mutația britanica a Covid-19 este mult mai contagioasa decat varianta inițiala. Șeful programului de supraveghere genetica din Marea Britanie, Sharon Peacock, avertizeaza…

- Inca un caz nou cu noua varianta de Sars Cov- 2 a fost identificat in Romania, mai exact in București, anunța Ministerul Sanatații. Ministerul Sanatații a fost informat miercuri de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor…

- Ministerul Sanatații a fost informat astazi de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile ca a fost raportat un nou caz de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK – linia genetica B.1.1.7. Este vorba despre o femeie in…

- Noua tulpina de coronavirus depistata in Regatul Unit este mult mai ușor transmisibila. Un studiu recent arata ca una din opt persoane care traiește in Regatul Unit a fost infectata. Studiul arata cat de rapid s-a raspandit noua tulpina de coronavirus in ultima luna. O persoana din 10 in Tara Galilor,…

- „Tanara a avut simptome, drept pentru care a facut testu. A facut un test PCR și pentru ca arata altfel s-a facut și secvențierea. (...) Tanara era speriata. Starea clinica e foarte buna. Imparte domiciliul cu alte persoane insa. Sunt testate si celelalte persoane”, a anunțat ministrul Sanatații, vineri…