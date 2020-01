Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca pensiile vor creste pentru ca sumele sunt prevazute in bugetul de stat, dar a precizat ca majorarea alocatiilor depinde de resursele financiare care trebuie sa le sustina, fara sa fie afectat deficitul bugetar. "Vom creste pensiile, vom creste alocatiile. Am…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat luni ca banii necesari pentru cresterea pensiilor cu 40% sunt inclusi in bugetul pe anul acesta, "legislatia este respectata". Despre o posibila modificare a actului normativ, Citu a precizat ca ar fi posibila numai daca ar exista riscul ca Romania…

- Dublarea alocațiilor pentru copii și majorarea pensiilor din septembrie nu sunt "100% sigure". Orban: "Totul depinde de cum evolueaza economia" Premierul Ludovic Orban a declarat ca alocatiile pentru copii vor fi dublate "daca exista resurse financiare". In cazul pensiilor,…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, intr-un interviu pentru HotNews, ca majorarea alocațiilor pentru copii și a pensiilor in 2020 este certa, insa nu este sigur nivelul cu care acestea vor fi crescute.Intrebat daca procentajul cu care se vor majora pensiile de la 1 septembrie este de 40%, Ludovic Orban…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca in proiectul de buget pe anul viitor au fost prevazute sumele necesare pentru marirea pensiilor de la 1 septembrie, potrivit legii pensiilor, dar si pentru maririle de salarii, prevazute in legea salarizarii unitare. "Noi am prevazut in legea bugetului…

