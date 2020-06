Premierul croat Andrej Plenkovic a declarat ca nu va intra in autoizolare dupa ce s-a intalnit cu Novak Djokovic, liderul mondial al tenisului masculin, care a fost testat marti pozitiv pentru COVID-19, informeaza Reuters. Intr-un comunicat, Institutul de Sanatate Publica din Croatia informeaza ca Plenkovic nu va intra in autoizolare pentru ca riscul de contaminare este scazut, dat fiind ca el doar s-a intalnit foarte scurt cu Djokovic si nu a fost in contact apropiat cu el. Alti trei jucatori de tenis care au jucat la Adria Tour au fost de asemenea testati pozitiv. Plenkovic a participat la turneul…