Premierul contraatacă – Vlad Voiculescu demis din Guvern Dupa un lung șir de prostii facute de ministrul sanatații Vlad Voiculescu, premierul Florin Cițu a luat in sfarșit o decizie corecta și l-a demis astazi din funcție. In virtutea aceleiași normalitați, premierul a demis-o și pe Andreea Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sanatații, care recent a fost la un pas sa bage tot Bucureștiul in carantina peste noapte, fara sa se consulte cu nimeni. „Astazi, 14 aprilie, i-am inaintat domnului președinte Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția de ministru al Sanatații a domnului Vlad Voiculescu. Interimatul funcției va fi asigurat de catre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

