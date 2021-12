Stiri pe aceeasi tema

- Ciuca a aratat ca sedinta de Guvern de miercuri seara “vizeaza decizii care sa asigure finantarea necesara proiectelor finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala. “Vom aloca 100 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, bani necesari pentru continuarea proiectelor…

- Printre subiectele aflate pe ordinea de zi se afla și un proiect de hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) pentru finantarea Programului…

- Executivul a aprobat, in ședința de ieri, 28 decembrie 2021, printr-o Ordonanța de urgența, o alocare de 84.038.000 lei pentru susținerea activitații a 12 aeroporturi regionale, in vederea depașirii dificultaților financiare cu care se confrunta acestea din cauza crizei generate de pandemia COVID-19.…

- Guvernul Romaniei a acordat, in ședința de marți, 28 decembrie, sprijin financiar pentru 12 aeroporturi regionale din țara, afectate in perioada pandemiei. Printre acestea se afla și Aeroportul Internațional Maramureș, pentru care s-a alocat suma de 8.500.000 lei. „Transportul aerian a fost cel mai…

- Prime Minister Nicolae Ciuca announced that during the Government session on Tuesday a financial aid will be given to 12 regional airports in the country, which were affected by the pandemic period, agerpres reports. "Air transportation was the most affected during this period of crisis. That is…