Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, cu Linda Thomas-Greenfield, ambasadorul Statelor Unite la ONU. Cei doi au discutat despre situația de securitate in urma agresiunii militare ruse in Ucraina și situația gestionarii refugiaților.

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, miercuri seara, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , pentru a discuta despre situatia de securitate in Ucraina si gestionarea fluxului de refugiati din aceasta tara, anunța Guvernul prin intermediul unui comunicat.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut marți o convorbire telefonica cu vicepreședintele Statelor Unite ale Americii Kamala Harris despre invazia rusa din Ucraina și despre intarirea apararii Romaniei in fața agresiunii ruse. Ambele guverne au confirmat decizia de a continua sprijinul acordat Executivului…

- Inaltul Reprezentant al UE pentru Politica Externa, Josep Borrell, se declara ingrijorat situația din Moldova și Georgia, in contextul razboiului din Ucraina. Declarațiile au fost facute in cadru l conferinței de presa de dupa reuniunea miniștrilor Apararii ai statelor membre ale Uniunii Europene, care…

- In contextul deteriorarii grave a situației de securitate din Ucraina, la indicația vicepremierului, ministrului de externe Nicu Popescu, in cadrul MAEIE a fost instituita Celula de criza care monitorizeaza in regim de permanența situația de securitate și coordoneaza operațiunile de evacuare a cetațenilor…

- Premierul Nicolae Ciuca condamna decizia Federatiei Ruse de a invada teritoriul Ucrainei, pe care o considera "un act ilegal de agresiune" si subliniaza solidaritatea cu Guvernul de la Kiev, reiterand totodata ca este prioritara protejarea cetatenilor romani aflati pe teritoriul ucrainean. Fii…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut miercuri, 23 februarie, ministrilor cu atributii in domeniu sa urmareasca in continuare situatia din Ucraina si pregatirea pentru orice scenariu, astfel incat cetatenii sa poata fi in siguranta si aparati.Premierul Nicolae Ciuca a comentat, miercuri, in debutul…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a anuntat miercuri seara ca va merge „in curand” la Moscova pentru discutii cu presedintele rus, Vladimir Putin, in incercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, noteaza AFP. „Voi merge in Statele Unite”, la 7 februarie, unde este programata o intalnire cu presedintele…