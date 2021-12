Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a atras atentia ministrilor ca Executivul este in urma cu elaborarea ordonantei de urgenta privind stabilirea cadrului de implementare a PNRR, subliniind ca actul normativ trebuie aprobat cat de repede posibil.

- Planul National de Redresare si Rezilienta contine reforme drastice in privinta fiscalitatii. Colectam la buget cel mai putin din Uniunea Europeana, in schimb avem nenumarate exceptii de la plata taxelor si impozitelor, a afirmat la Profit News Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene,…

- Programului de guvernare depus de premierul desemnat Nicolae Ciuca propune mai multe masuri privind criza sanitara si cea energetica, dar si masuri necesare pentru asigurrarea absorbtiei fondurilor europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta.

- Energia va dispune in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR) de o suma de 1,62 miliarde euro, din care 515 milioane euro va fi directionata catre infrastructura de distributie a gazelor din surse regenerabile si capacitatile de productie a hidrogenului verde, a anunțat ministrul…

- ARAD. Președintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falca a vorbit in cadrul unei conferințe de presa despre cele 29,2 miliarde de euro de care va beneficia Romania prin intermediul PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența).

- Adrian Oros, ministrul demisionar al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, recunoaște ca nu se poate vorbi de realizari importante in mandatul sau, in condițiile in care ceea ce și-a dorit cel mai mult, includerea in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a unor proiecte de anvergura, nu a…

- Comunicat de presa| Deputatul PNL de Alba, Florin Roman: Zi istorica pentru Romania. Guvernarea liberala aduce circa 30 miliarde de euro pentru dezvoltarea țarii Planul Național de Redresare și Reziliența inseamna susținerea puternica acordata Romaniei de catre Uniunea Europeana pentru modernizare și…