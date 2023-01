Stiri pe aceeasi tema

- ”Investitiile au devenit o componenta mai importanta decat consumul, in alcatuirea bugetului de stat si in cresterea economiei. Potrivit indicatorilor de profil, in trimestrul al treilea al anului trecut, investitiile au contribuit cu 3,8% in cresterea PIB, iar consumul – cu 2,5%. Dincolo de aceste…

- Inlocuirea premierului Nicolae Ciuca, liderul PNL, cu un premier din partea PSD in luna mai este certa, spun liderii coaliției de guvernare. In august, insa, liderul PNL Iași aprecia ca o schimbare de premier inainte de alegeri și in timpul razboiului din Ucraina nu ar reprezenta un semnal bun.…

- Virgil Popescu a fost intrebat, la emisiunea Insider Politic, daca va mai ramane ministru si in Guvernul condus de Marcel Ciolacu. “Acum pot sa existe discutii pe aceasta tema. Pana la rotativa avem o iarna de trecut. Va fi o iarna complicata, nu o iarna friguroasa. Nu cred ca va fi o iarna grea din…

- Presedintele partidului Forta Dreptei Ludovic Orban i-a propus primarului general al Capitalei Nicusor Dan sa suspende livrarea energiei termice in cladirile guvernamentale pana cand „guvernul PSDNL” va intelege si va plati sumele datorate PMB, potrivit prevederilor legale, transmite News.ro. „In cazul…

- ”Romania ramane o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori. Cresterea cu aproape o treime a numarului firmelor cu capital strain nou deschise in tara noastra in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi…

- „Prima transa de 2,6 miliarde de euro din PNRR, platita azi de Comisia Europeana, reprezinta confirmarea indeplinirii obiectivelor asumate de Romania si acopera reforme ce contribuie la tranzitia digitala, mobilitate sustenabila, decarbonizare, audit si control, educatie si sanatate, dar si masuri preliminare…