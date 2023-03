Stiri pe aceeasi tema

- Rusia desfașoara acțiuni hibride impotriva cetațenilor Republicii Moldova dar și impotriva cetațenilor Romaniei, avertizeaza premierul Nicolae Ciuca. Șeful Guvernului Romaniei a lansat acest avertisment in mesajul transmis in cinstea aniversarii SRI. Mesajul a fost publicat de Guvernul Romaniei la data…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, vine la București, urmand a conduce, alaturi de premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, o ședința comuna a celor doua guverne. Ședința comuna a miniștrilor din Romania și Polonia este programata in ziua de marți, 28 martie 2023. In prima parte a zilei de 28 martie,…

- Proiectele privind Legile Educației au intrat, la data de 9 martie 2023, in dezbaterea Guvernului Ciuca. Anunțul in acest sens a fost facut, la inceputul ședinței din 9 martie a Executivului, de premierul Nicolae Ciuca și de ministrul Ligia Deca. Cei doi oficiali nu au specificat daca Guvernul va aproba…

- Șeful guvernului Valoniei, Elio Di Rupo, a fost in vizita in Romania, unde s-a intalnit cu liderii principalelor partide aflate la guvernare, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu. Vizita in Romania a avut loc vineri, 24 februarie 2023. Guvernul Romaniei a anunțat aceasta vizita și a difuzat imagini de la…

- Premierul Ciuca iși va depune mandatul de șef al Executivului „la momentul potrivit” dar acest moment nu va fi la data de 25 mai 2023, a precizat președintele PNL. Liderul PNL, Nicolae Ciuca, s-a referit la acest subiect intr-o emisiune de televiziune. Ciuca a promis ca ideea „rotativei”, adica a trecerii…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, este invitat la București de catre premierul Nicolae Ciuca, a anunțat Guvernul Romaniei. Invitația a venit imediat dupa ce Dorin Recean a fost confirmat in funcție de catre Parlamentul Republicii Moldova. „Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, joi seara,…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a vizitat miercuri (1 februarie) un batalion de tancuri din orașul din vestul țarii Augustdorf, care a fost ales sa furnizeze 14 dintre tancurile sale Leopard 2 catre Kiev, potrivit Reuters. Pistorius a privit cum tancurile se manevrau pe teren. El a spus…

- Liderii coalitiei de guvernare se vor intalni astazi pentru a analiza prioritatile legislative pentru noua sesiune parlamentara, a declarat presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, intrebat daca la reuniune o sa discute cu premierul Nicolae Ciuca despre „cazul Predoiu”, asa cum…