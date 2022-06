Primul – ministru Nicolae Ciuca nu susține modificari ale Codului Fiscal și declara chiar „iresponsabila” aceasta idee și promite ca nu va susține nicio masura care sa sufoce mediul de afaceri. „Vedem cu toții in aceasta perioada știri și tot felul de declarații despre efectele crizei economice care se desfașoara acum la nivel global. Sunt cateva precizari, ca sa fie foarte clar despre ce discutam și sa ințeleaga toata lumea: Nu este sanatos și responsabil sa te joci cu sistemul fiscal in perioade de instabilitate. Riscam sa avem, intr-un an sau doi, probleme de doua ori mai mari decat avem astazi.…