- „Astazi, in intervalul orar 07:00-16:30, s-au inregistrat efecte in 60 localitati din 16 judete (AG, BC, BR, BZ, CT, DB, GL, GR, HD, IF, PH, TR, TL, VL, VS si VN) si municipiul Bucuresti, unde echipajele operative au derulat misiuni pentru deblocarea mai multor autovehicule blocate in zapada, precum…

