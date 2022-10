Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Romaniei, Nicolae Ionel Ciuca, a transmis un mesaj cu ocazia Centenarului Incoronarii Regelui Ferdinand I si a Reginei Maria ca suverani ai tuturor romanilor. "Celebram, astazi, un eveniment cu o simbolistica deosebita in istoria nationala ndash; Centenarul Incoronarii Regelui Ferdinand…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj, cu prilejul inceperii noului an universitar 2022-2023. „Ceea ce ne dorim, la nivelul Guvernului, este ca standardele invațamantului romanesc sa țina pasul cu vremurile și sa va ofere cunoașterea de care aveți nevoie pentru a reuși sa va puneți in valoare…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut Ministerului de Finanțe sa colaboreze cu ordonatorii de credite și sa aiba proiectul de buget pentru anul viitor 2023, in prima lectura, in guvern, in luna octombrie, astfel ca in noiembrie sa intre la analiza și vot in Parlament. „Prin bugetul pentru anul viitor ne propunem…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca in sedinta de joi a Guvernului vor fi discutate si recomandarile Comisiei Europene privind reducerea consumului de energie la orele de varf, iar Ministerul Energiei va avea apoi un mandat in acest sens pentru reuniunea ministrilor energiei din UE care va avea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, la inceputul ședinței de urgența a Guvernului, ca 2.098 de cetațeni romani au apelat la serviciile consulare pentru a cere sprijin dupa anularea zborurilor companiei Blue Air. El a solicitat Agentiei Nationale pentru Protectia Consumatorului sa urmareasca…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, in mesajul cu prilejul Zilei Marinei si al Fortelor Navale, ca va sprijini in continuare, de la nivelul Guvernului, derularea programelor de modernizare a Armatei si Fortelor Navale.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Zilei Politiei de Frontiera, cerandu-le angajatilor acestei structuri sa fie mandri de faptul ca sunt „strajerii Europei”. „Astazi, cu prilejul Zilei Politiei de Frontiera Romana, le urez succes tuturor celor care activeaza in aceste…