Premierul Ciuca, mesaj de ziua Independentei Republicii Moldova: Am fost, suntem si vom fi alaturi de fratii nostri de peste Prut“

- Romania va continua sa sprijine Republica Moldova in perspectiva deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, susține premierul Nicolae Ciuca in mesajul adresat la implinirea a 31 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis de Ziua Independentei R. Moldova, ca Romania va continua sa se pozitioneze ferm pentru a sprijini pasii pe care ii are de parcurs Republica Moldova, in perspectiva deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana. ”Comuniunea de limba, istorie…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, cu prilejul unei vizite in judetul Alba, ca declaratiile facute in Romania, la sfarsitul saptamanii trecute, de catre premierul Ungariei, Viktor Orban, sunt ‘nedorite’ si ‘nu isi au locul intr-o Europa unde 27 de tari traiesc in pace si prosperitate’. El a subliniat…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a precizat astazi ca este in sarcina oricarui Guvern sa asigure cetatenilor hrana necesara, energia si caldura, pe timp de iarna, si asta este ceea ce face Guvernul Romaniei in momentul de fata."Asigur populatia ca nu exista motive de ingrijorare in ceea ce priveste…

- Socialistul Igor Dodon, spune ca unirea Republicii Moldova cu Romania ar duce la un „razboi civil”. Din arest la domiciliu, fiind cercetat sub acuzația de imbogațire ilicita și tradare de Patrie, Dodon spune ca țara lui nu va fi niciodata primita in Uniunea Europeana, deoarece exista problema transnistreana…

- Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ca Romania va avea suficient gaz in depozitele nationale, incat sa fie acoperit necesarul energetic pentru iarna, precizand ca in acest moment, depozitele de gaz metan ale tarii sunt 47% pline, ceea ce inseamna ca ”tara noastra a actionat mult mai repede decat…

- Premierul Nicolae Ciuca transmite un mesaj cu ocazia implinirii a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii. Șeful Guvernului amintește atat speranțele istorice pe care și le-au pus in americani, cat și colaborarea stransa din prezent, in special…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a asigurat marți, la Palatul Victoria, pe ministrul Apararii din Republica Moldova, Anatolie Nosatii, de sprijinul Romaniei pentru ca Moldova, Ucraina și Georgia sa devina candidate la admiterea in Uniunea Europeana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…