- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a vorbit, joi, despre cifrele inflației, care a atins cote alarmante și a dezvaluit discuțiile avute cu Ministerul de Finanțe și BNR. Nicolae Ciuca susține ca inflația are o tendința o scadere pentru 2023 și este posibil sa ajunga la 10 la suta. „S-a ajuns la aproape…

- Profesorul universitar a aratat despre inflatie ca nu este varful si nu se plafoneaza si ca va continua aceasta crestere. ”Eu chiar estimez ca va trece de ianuarie, februarie, ca puseu de crestere in continuare. Avem toate sansele sa atingem prin ianuarie 17% – 18% inflatie”, a aratat Paun, precizand…

- Premierul Nicolae Ciuca a solicitat, luni, in cadrul Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta, ministerelor si institutiilor coordonatoare sa acorde prioritate maxima finalizarii celor 51 de jaloane si tinte din PNRR, asociate celei de-a doua cereri de…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in cadrul intalnirii cu reprezentantii comunitatii romanilor din Spania, ca la toate nivelurile intalnirilor pe care le-a avut s-a vorbit de cetatenii romani care isi desfasoara activitatea la nivelul institutiilor, la nivel local si central, s-a vorbit despre…

- Coalitia de guvernare vrea sa renunte la majorarea taxelor locale, la mai bine de o luna de la votul din Senat, pe Ordonanta prin care s-a decis majorarea cu pana la 50% a bazei de impozitare. Potrivit surselor citate, liderii coalitiei nu au reusit sa ajunga la un acord cu reprezentantii autoritatilor…

- Premierul Nicolae Ciuca susține ca in cadrul Guvernului se lucreaza la proiecte de digitalizare care sa puna ”statul sa plimbe hartii, nu cetațeanul”. Ciuca a dat ca exemplu un hub care se pregatește la Ministerul de Interne prin care oamenii iși vor putea inmatricula o mașina in sistem online.…

- Fondul Monetar International a revizuit semnificativ in crestere estimarile privind avansul preturilor de consum in Romania atat pentru acest an, de la 9,3% pana la 13,3%, cat mai ales pentru anul viitor, de la 4% pana la 11%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat astazi de institutia…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit semnificativ in sus estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 2,2- cat estima in primavara, pana la 4,8-, arata raportul „World Economic Outlook", publicat luni de institutia financiara internationala. Conform FMI, dupa o redresare…