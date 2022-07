Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca anunța ca sunt probleme cu desfașurarea recensamantului in București, Timișoara și Iași și le-a cerut autoritaților locale sa intervina, inclusiv prin mutarea unor recenzori dintr-un județ in altul. Recensamantul populației și al locuinței se va finaliza pe 31 iulie dupa ce autoritațile…

