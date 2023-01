Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a transmis, duminica, liderilor organizatiilor liberale, reuniti in sedinta la Vila Lac, ca partidul are mai multe procente in sondaje decat in momentul in care el a preluat conducerea, Guvernul a fost performant, iar rotatia guvernamentala se va face ca in…

- In contextul presiunilor de la nivelul coaliției de guvernare, dar și a scandalului public care-l vizeaza pe secretarul general al partidului, Lucian Bode, acuzat de plagiat, liderii PNL s-au reunit duminica, la Vila Lac. Potrivit surselor G4Media.ro , premierul Nicolae Ciuca le-a cerut liderilor…

- Conducerea partidului i-a convocat pe liderii de filiale la Vila Lac pentru a discuta informal despre strategia parlamentara a partidului pentru anula acesta. Conducerea PNL i-a convocat, duminica, in sedinta informala, pe liderii filialelor partidului pentru a discuta pozitia politica si prioritatile…

- Conform surselor citate, Ciuca a spus ca PNL este azi peste procentele de la preluarea mandatului sau de presedinte de partid si a asigurat stabilitatea tarii si a facut ce a promis.De asemenea, liderul liberal a evidentiat ca PNL nu a provocat si nu a raspuns provocarilor politice, mai arata sursele…

- Liberalii se intalnesc, duminica, la Vila Lac, inainte de o noua sesiune parlamentara care incepe saptamana viitoare. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis colegilor ca formatiunea sta mai bine in sondaje decat in momentul in care a preluat conducerea, iar Guvernul a performat. In ceea ce priveste…

- Conducerea PNL i-a convocat, duminica, in sedinta informala, pe liderii filialelor partidului pentru a discuta pozitia politica si prioritatile parlamentare la inceput de an, au precizat, pentru Agerpres, surse din partid.Conform surselor citate, sedinta, care incepe la ora 16,00, are loc la Vila Lac."Este…

- Conducerea PNL i-a convocat, duminica, in sedinta informala, pe liderii filialelor partidului pentru a discuta pozitia politica si prioritatile parlamentare la inceput de an. Ședinta, care incepe la ora 16,00, are loc la Vila Lac, potrivit Agerpres. „Este o sedinta de inceput de an si de sesiune parlamentara…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca liberalii sustin cresterea pensiilor cu 15% daca bugetul o va permite. ‘Am discutat la nivelul partidului ca trebuie sa gasim acea solutie prin care sa acoperim cresterea inflatiei. Cresterea inflatiei in momentul de fata este de peste…