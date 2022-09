Traian Laurentiu Hristea a fost numit in functia de secretar de stat pentru afaceri globale si strategii diplomatice in cadrul Ministerului Afacerilor Externe, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca, publicata vineri in Monitorul Oficial.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.