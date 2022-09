Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, la Guvern, ca serviciul SMURD coordonat de Raed Arafat este eficient și funcționeaza, motiv pentru care „nu se cade sa intervenim sa-l transferam”, in contextul in care ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a afirmat in repetate randuri ca serviciile…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Orașelor din Romania și ai Asociației Comunelor din Romania, in contextul consultarilor periodice derulate de Guvern cu reprezentanții administrației publice locale.

- Nemultumit de faptul ca romanii nu au fost foarte interesati de procurarea pastilelor cu iod, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut o serie de afirmatii care nu au facut altceva decat sa panicheze populatia.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca in sedinta de Guvern de miercuri va fi aprobata legea prin care este asigurata finantarea Spitalului Regional de Urgenta Craiova. La randul sau, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca procedura de achizitie publica pentru alegerea proiectantului sa…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, cu prilejul unei vizite in judetul Alba, ca declaratiile facute in Romania, la sfarsitul saptamanii trecute, de catre premierul Ungariei, Viktor Orban, sunt ‘nedorite’ si ‘nu isi au locul intr-o Europa unde 27 de tari traiesc in pace si prosperitate’. El a subliniat…

- Un numar de 12.353 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 7.398 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat, marti, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Conform ministrului, 2.502 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti…

- Sindicalistii din serviciile de Ambulanta anunta ca sustin demersurile ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, de a prelua in coordonarea institutiei activitatea ambulantelor si cea a unitatilor de primiri urgente si ameninta cu ample actiuni de protest, „indiferent de consecinte”. Fii la…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a afirmat ca mortalitatea care s-a inregistrat anul trecut in țara noastra „a atins niște cote extrem de mari, fara precedent in istorie”. Ministrul a mai precizat ca numarul mare de decese este cauzat și de limitarea accesului la servicii medicale, in contextul,…