Stiri pe aceeasi tema

- „Am mentionat si saptamana trecuta care sunt discutiile cu Primaria Capitalei. Primaria Capitalei are in momentul de fata o problema pe care trebuie sa o rezolve, modul in care Guvernul poate sa intervina este fie sa ridice plafonul de indatorare, fie sa dea bani de la buget. In momentul de fata nu…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a facut un nou apel la Guvern pentru a putea plati datoria companiei Termoenergetica la Elcen si i-a transmis lui Marcel Ciolacu ca locuitorii Capitalei nu se incalzesc cu glumite, dupa ce liderul PSD i-a transmis ironic sa se imprumute la Primaria condusa…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca Primaria Capitalei va achita facturile catre Termoenergetica. El a precizat insa ca are nevoie de ajutor de la Guvern pentru a putea plati cei 600-650 de milioane de lei care s-au acumulat in ultimii trei ani, reprezentand diferenta de tarif intre…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca primaria a platit pe termie in acest an 1,5 miliarde de lei, precizand ca este dublul sumei care era achitata pana in 2020. El a precizat ca este nevoie de un ajutor de la Guvern si a mentionat ca exclude varianta ca politicienii din Romania sa duca in…

- Nicolae Ciuca a declarat ca il așteapta pe Vasile Dincu sa se intoarca in țara ca sa aiba o discuție personala cu acesta despre declarațiile privind negocierile de pace in Ucraina. „Trebuie sa avem o discutie cat se poate de deschisa fata de opinia dumnealui, care nu este a Guvernului si va trebui sa…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, atrage atentia asupra faptului ca PMB va plati in acest an 1,5 miliarde de lei subventii pentru termoficare, in conditiile in care in perioada 2011-2020 achita sub 700 de milioane de lei, iar in 2021 suma a ajuns la 950 de milioane de lei. In cadrul unei conferinte…

- Sezonul rece bate la ușa, iar romanii trebuie sa fie pregatiți, pe cat posibil, pentru facturi umflate. Daca in cazul multor orașe mai mici soluția a fost eliminarea sistemelor publice de termoficare, in Capitala și in Timișoara, cetațenii sunt ținuți prizonieri ai unor mastodonți manați haotic de administratori…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca Primaria Capitalei va achita pana la sfarsitul anului datoria de 220 de milioane de lei pe care o are catre Termoenergetica, dar ca a solicitat sprijinul Guvernului pentru datorii acumulate din trecut, ajunse la o valoare totala de 600 de milioane…